Токио, , 21:48 — REGNUM Разработчики ПК-версии игры Yakuza: Like a Dragon опубликовали системные требования. Информация была опубликована 22 июля на странице проекта в Steam.

Для того, чтобы запустить игру на минимальных настройках понадобится компьютер, оборудованный процессором Intel Core i7−3770 (или AMD FX-8350), 4 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 660 (или AMD Radeon HD 7870).

Для комфортной игры понадобится ПК с Intel Core i7−6700 (или AMD Ryzen 5 1400), 8 гигабайтами «оперативки» и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 (или AMD Radeon RX 580 GPU).

Пока SEGA и студия Ryu Ga Gotoku не назвали точную дату релиза Yakuza: Like a Dragon. Желающие приобрести игру могут сделать предзаказ в Steam.

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