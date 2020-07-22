Анкара, , 20:52 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 902 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных в стране за весь период с начала пандемии достигло 222 402 человек.

Министр также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались 19 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов возросло до 5545.

Напомним, за предыдущие сутки в Турции было выявлено 928 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19.