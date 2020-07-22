Иерусалим, , 20:47 — REGNUM В Израиле за последние сутки зафиксировано 2136 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило 22 июля министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, за весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 55 659 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в израильских больницах скончались ещё шесть пациентов с COVID-19, общее число умерших возросло до 430.

Напомним, днём ранее министерство здравоохранения Израиля сообщало о 1883 новых случаях заражения коронавирусом и девяти скончавшихся от COVID-19 за сутки.