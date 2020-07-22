Москва, , 20:43 — REGNUM Инициатива правительства о возврате средств туристам в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей может привести к неадекватному росту цен, и для того, чтобы мера стала действительно эффективным инструментом, в регионах России должен появиться механизм умеренного ценового контроля — желательно со стороны муниципалитетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»).

«За последние годы это в практике экономической политики впервые. Обычно мы поддерживали малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Сегодняшней же мерой Мишустин показал новый формат работы — о чём эксперты неоднократно говорили, что нужно делать — стимулировать спрос и создавать финансовые потоки от потребителя», — заявила Панина.

По её мнению, это очень разумная мера, однако здесь есть другая сторона медали, которую также необходимо учесть.

«Во всех странах мира, особенно туристических странах, несмотря на то, что собственность частная, многие цены на услуги, связанные с туристическим бизнесом, инфраструктурой контролируются чаще всего органами местного самоуправления, а реже на государственном уровне. Так или иначе, общие черты такой практики присутствуют везде», — пояснила она.

В текущих условиях, когда для российских туристов закрыты многие страны Европы, Турция и другие привлекательные для отдыха государства, есть опасность, что реакция цен на возросший спрос внутри страны окажется чрезмерной.

«Очень резко подняли цены на всё: на проезд, на местные перевозки, на отели, на продукты питания в ресторанах, кафе. Особенно это касается южных регионов, таких как Краснодарский край, в Крыму очень цены поднялись», — отметила Панина.

По её мнению, России следует последовать общеевропейской практике и рассчитать коридор цен таким образом, чтобы компании и предприниматели получали удовлетворительную норму прибыли, но и сами услуги не обходились чрезмерно дорого для потребителей.

«Роль государства и местного самоуправления — создавать такие ценовые условия, при которых и отдыхающий может заплатить, это стимулирует приток туристов. Почему наши туристы все в Турцию летают? Да потому что там абсолютно чётко эти параметры соблюдаются. И с другой стороны, бизнесу тоже надо получать деньги, возмещать издержки и иметь средства на развитие», — отметила Панина.

«У нас государство впервые объявило, что да — мы поддерживаем население, и не просто население, а по линии стимулирования туристических услуг. Следующий шаг — адекватные нормы ценовой политики в рамках рыночных отношений», — добавила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства выделить дополнительно 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.

Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возвратов средств туристам составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура», — пояснил он.

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