Москва, , 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Решение суда было оглашено сегодня, 22 июля.

Суд признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КОАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что против Волочковой был составлен протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Этот протокол будет рассмотрен судом также Тверским судом Москвы 3 августа.

Суть дела в том, что Волочкова решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в период пандемии, когда обитель находилась на карантине. Тем самым она нарушила правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сама Волочкова уверяет, что не знала о карантине в Дивеево и попросила направить протоколы для рассмотрения в Москву по месту ее жительства.