Москва, , 20:18 — REGNUM Руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина отстранен от занимаемой должности. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

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Указ об отставке Калины размещён на официальном портале мэра столицы.

«Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу», — сказано в тексте документа.

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