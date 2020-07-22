Кострома, 22 июля 2020, 20:16 — REGNUM В Костромской области зарегистрировано 20 тысяч владельцев, на руках у которых находится более 30,5 тысяч единиц оружия. Такую статистику ИА REGNUM предоставили в региональном управлении Росгвардии. При этом, 99% обладателей оружия в регионе — мужчины.
Каждый год в Костромской области выдается примерно 2 тысячи лицензий на оружие. В основном огнестрелы и пневматику костромичи приобретают для охоты и самообороны.
По оценке начальника Управления Росгвардии по Костромской области, в 2018 году область «стояла на передовых позициях в стране по количеству владеющих оружием». Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM подполковник запаса Анатолий Каширин, количество оружия, имеющегося на руках у костромичей, сопоставимо с количеством вооружения трёх дивизий.
Отметим, что актуальной для костромского региона остается проблема незаконного оборота оружия. Так, в 2019 году в области изъяли 76 единиц незарегистрированного оружия и 2716 боеприпасов.