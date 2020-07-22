Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Правительство США заказало 100 миллионов доз вакцины против коронавируса у германского производителя BioNTtech и американского Pfizer. Об этом сегодня, 22 июля, сообщается на сайте BioNTtech.

Сумма первоначального заказа — $1,95 млрд. При этом отмечается, что США могут довести объем заказа до 500 млн доз вакцины.

Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году — более 1,3 млрд доз.

Примечательно, что тестирование данной вакцины, которую собираются использовать у себя США, будут проводить на бразильцах. Президент Бразилии Жаир Болсонару разрешил Pfizer и BioNTech провести тестирование вакцины на 9000 гражданах своей страны из штата Сан-Паулу.