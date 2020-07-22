Москва, , 20:03 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов допустил, что на результатах ЕГЭ по химии сказалось дистанционное обучение, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оказалось, что задания на порядок сложнее, чем они (школьники) ожидали, более того, там были задачи, которые просто в рамках средней школы не проходят, то есть это олимпиадный уровень», — заявил Миронов в ходе заседания Госдумы.

Парламентарий сообщил, что обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением отменить результаты ЕГЭ по химии.

«Я обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением рассмотреть вопрос, возможно, отменить эти результаты, потому что, конечно, получилась очень плохо», — говорит он.

Миронов допустил, что на итоговом экзамене сказалось дистанционное обучение.

«Но что-то мне подсказывает, возможно, вынужденная мера по дистанционному обучению, возможно, тоже сказалась, когда последние два месяца наши школьники не учились, а занимались дистанционно», — заявил Миронов.

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«Было приятно слышать от Мишустина его позицию, что никакое дистанционное образование не заменит возможность получить информацию, общаться с учителем напрямую в классе», — подчеркнул Миронов.

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