Москва, , 19:51 — REGNUM Власти Москвы утвердили проекты планировки в четырёх районах столицы. Соответствующие постановления размещены на официальном портале мэра Москвы.

Согласно опубликованным документам в микрорайоне 1 района Очаково-Матвеевское предусмотрен снос 65 тысяч квадратных метров жилья и 3 тысяч квадратных метров инфраструктуры. Взамен этому планируется построить 275 тысяч квадратных метров жилья и 22 тысячи квадратных метров инфраструктуры.

В 136 микрорайоне района Выхино-Жулебино проектом предусмотрен снос 95 тысяч квадратных метров жилья и 5 тысяч квадратных метров инфраструктуры. Построить же планируется 270 тысяч квадратных метров жилья и 27 тысяч квадратных метров инфраструктуры.

В микрорайоне N3 района Покровское-Стрешнево планируется ликвидировать 52 тысячи квадратных метров жилья и 2 тысячи квадратных метров. В то же время проектом предусмотрено строительство 104 тысяч квадратных метров жилья и почти 9 тысяч квадратных метров инфраструктуры.

В микрорайоне N15 Ломоносовского района города проектом планировки предусмотрен снос 58 тысяч квадратных метров жилья и 4 тысячи квадратных метров инфраструктуры. Взамен планируется построить 203 тысячи квадратных метров жилья и 11 тысяч квадратных метров инфраструктуры.