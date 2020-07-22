Нижние Серги, Свердловская область, 22 июля 2020, 20:18 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области продолжают устранять последствия наводнения. Действия региональных властей высоко оценил глава МЧС Евгений Зиничев, который по поручению Владимира Путина срочно прибыл на Средний Урал.

Чистка русла реки экскаватором
Чистка русла реки экскаватором
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава МЧС России Евгений Зиничев в окружении журналистов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава МЧС России Евгений Зиничев вместе с губернаторм Свердловской области Евгением Куйвашевым
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Евгений Зиничев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Глава МЧС России Евгений Зиничев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Прибывшие сотрудники МЧС
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чистка русла реки экскаватором
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чистка русла реки экскаватором
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Создание дороги для спецтехники
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Расчистка завалов бульдозером
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Автомобиль энергетической службы
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Всего за сутки энергетики восстановили электроснабжение 97% потребителей. Глава МЧС отмечает, удар стихии на Урале встретили как положено. Были предприняты согласованные действия, которые позволили избежать большей трагедии. «Мы видели другие — негативные — примеры. Здесь я вижу только работу», — сказал министр.

Сотрудники МЧС расчищают русло реки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС расчищают русло реки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС расчищают русло реки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС разбирают завалы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС разбирают завалы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сотрудники МЧС разбирают завалы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Комунальные службы собирают старую проводку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Комунальные службы собирают старую проводку
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Полевая кухня
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жители переходят реку по временному мосту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Жители осматривают последствия паводка
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Поврежденные дома
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля после сильнейшего ливня. Подтопило 63 дома. 21 июля вода практически вся ушла из жилья, и начались восстановительные работы.