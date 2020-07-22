Нижние Серги, Свердловская область, , 20:18 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области продолжают устранять последствия наводнения. Действия региональных властей высоко оценил глава МЧС Евгений Зиничев, который по поручению Владимира Путина срочно прибыл на Средний Урал.

Чистка русла реки экскаватором Алексей Колчин © ИА REGNUM

Всего за сутки энергетики восстановили электроснабжение 97% потребителей. Глава МЧС отмечает, удар стихии на Урале встретили как положено. Были предприняты согласованные действия, которые позволили избежать большей трагедии. «Мы видели другие — негативные — примеры. Здесь я вижу только работу», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля после сильнейшего ливня. Подтопило 63 дома. 21 июля вода практически вся ушла из жилья, и начались восстановительные работы.