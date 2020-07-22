Нижние Серги, Свердловская область, 22 июля 2020, 20:18 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области продолжают устранять последствия наводнения. Действия региональных властей высоко оценил глава МЧС Евгений Зиничев, который по поручению Владимира Путина срочно прибыл на Средний Урал.
Всего за сутки энергетики восстановили электроснабжение 97% потребителей. Глава МЧС отмечает, удар стихии на Урале встретили как положено. Были предприняты согласованные действия, которые позволили избежать большей трагедии. «Мы видели другие — негативные — примеры. Здесь я вижу только работу», — сказал министр.
Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля после сильнейшего ливня. Подтопило 63 дома. 21 июля вода практически вся ушла из жилья, и начались восстановительные работы.