Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 во всём мире превысило 15 миллионов. Об этом сообщил 22 июля американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболевании на основе официальных данных.

Коронавирус в Иране (сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com

По его подсчётам, всего в мире выявлено уже 15 000 424 инфицированных коронавирусом, подтверждено 617 832 случая летального исхода больных COVID-19.

Тройку лидеров среди стран по распространению инфекции занимают США, где выявлено 3 915 780 случаев заражения, Бразилия — 2 159 654 случая, Индия — 1 193 078 случаев.