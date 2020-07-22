Тамбов, , 19:25 — REGNUM Тамбовские волонтеры за время пандемии в рамках акции «Мы вместе» доставили нуждающимся более 20 тыс. продуктовых наборов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин встретился с добровольцами Tambov.gov.ru

На сайте «Мывместе2020» волонтёры прошли обязательный инструктаж и обучение по мерам безопасности. Добровольцы покупали и доставляли заявителям, которые обратились на горячую линию, продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогали вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. За время реализации проекта «Продуктовая помощь» пенсионерам было доставлено более 20 тыс. продуктовых наборов». Добровольцы продолжают осуществлять свою деятельность в ежедневном режиме.

Сегодня, 22 июля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с волонтёрами, которых объединила акция «Мы вместе». Добровольцы рассказали губернатору об итогах проделанной работы.

«Реестр добрых дел будет продолжен вне зависимости от пандемии и других процессов. Я крайне признателен вам за помощь и работу, за организацию акции «Мы вместе». Вы являете новый тип молодого, современного, созидательного, энергичного человека. Будьте такими и дальше. Ветер вам в молодые ваши паруса!» — сказал Александр Никитин.

Он наградил волонтёров благодарственными письмами администрации региона и нагрудными знаками «За содействие развитию Тамбовской области» — за поддержку старшего поколения в условиях пандемии коронавирусной инфекции и большой личный вклад в развитие добровольческого движения на Тамбовщине.