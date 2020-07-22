Сингапур, , 19:11 — REGNUM Недельное количество случаев заболевания лихорадкой денге в Сингапуре оказалось максимальным за последние полтора месяца: за неделю болезнь выявлена у 1736 человек, сообщает 22 июля Синьхуа.

По состоянию на 18 июля в Сингапуре зарегистрировано 18 670 случаев инфицирования лихорадкой денге. Скончались с начала года 19 человек.

Государственное управление по делам окружающей среды Сингапура прогнозирует превышение по итогам 2020 г. количества заболевших лихорадкой с 2013 г. (тогда их было 22 170).

Напомним, на протяжении предыдущих шести недель каждую неделю выявляется больше тысячи больных, но такого значения — 1736 — ещё не было.

Прежний «рекорд» зафиксирован в 2014 году: тогда за неделю в Сингапуре был выявлен 891 случаев заражения лихорадкой денге. Самое большое число умерших от заражения лихорадкой деньге в Сингапуре было зафиксировано в 2005 году и составило 25 человек.

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