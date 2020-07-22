Йошкар-Ола, , 18:51 — REGNUM В Марий Эл предложено возобновить работу трех детских лагерей: оздоровительного центра «Радужный», оздоровительно-образовательного центра им. Володи Дубинина и детского оздоровительного лагеря на базе санатория «Кооператор». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Петр Кончаловский. Лето. 1939

По словам первого зампреда правительства региона Михаила Васютина, в лагере «Радужный» будут отдыхать и заниматься творческой деятельностью победители олимпиад, воспитанники Дворца творчества детей и молодежи. Лагерь имени Володи Дубинин примет победителей олимпиад в Йошкар-Оле.

Все учреждения уже прошли проверку, сотрудники — дополнительную подготовку по вопросам действия в случае выявления больных или лиц с подозрением на COVID-19.

Планируемая загрузка лагерей составит 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне снижения показателя распространения коронавируса в республике с 27 июля возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения. С 3 августа один из стационаров, где лечатся пациенты с коронавирусом, будет переведен на обычный режим работы.