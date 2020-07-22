Москва, , 18:49 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Jeep на российском рынке АО «ЭфСиЭй Рус» объявил об отзыве 253 автомобилей из-за возможных проблем с трансмиссией и стояночным тормозом. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Автомобиль Jeep Cherokee Petr Magera

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Jeep Cherokee (KL), реализованные в период с июня 2014 года по настоящее время.

«Причина отзыва транспортных средств: узел PTU на автомобилях устроен так, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это может привести к стачиванию шлицов в соединении и прекращению передачи крутящего момента в PTU. При этом крутящий момент перестаёт подаваться на колёса передней оси, что приводит к потере тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включении в трансмиссии режима PARK.

«Все вышеуказанное может стать причиной нежелательных инцидентов с транспортным средством», — пояснили в Росстандарте.

Сообщается, что на отзываемых автомобилях электронный блок управления трансмиссией и стояночного тормоза с электроприводом будет перепрограммирован таким образом, чтобы при включении режима PARK для предотвращения движения автомобиля на стоянке автоматически подключался задний привод, а при аварийном отключении привода переднего моста — стояночный тормоз.

Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев транспортных средств, добавили в пресс-службе.