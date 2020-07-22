Подгорица, , 18:48 — REGNUM По данным института общественного здравоохранения, в Черногории за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом.

Эпидемиологи проанализировали 621 ПЦР-тест. За сутки от COVID-19 умерли четыре человека, всего смертей с начала второй волны в июне зарегистрировано 30.

По данным клинического центра Черногории, 164 человека госпитализированы. Выздоровели — 70 человек. Всего активных случаев в стране — 1937.

С 22 июля в стране провозглашена эпидемия и на всей территории введен масочный режим и другие ограничения.