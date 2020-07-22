Магас, , 18:43 — REGNUM Главу Счетной палаты Мустафу Белхороевых задержали 22 июля в Ингушетии. Задержан также Курейш Белхороев — директор аграрного техникума. Они являются родными братьями депутата парламента республики Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, задержание было проведено прикомандированными спецслужбами, Мустафа Белхороев этапирован в Москву, куда ранее был доставлен его брат. Высказывается версия, что задержание братьев связано с уголовным делом о террористическом сообществе, организованном кланом Белхороевых.

Между тем в правоохранительных органах информации о задержании главы Счетной палаты и директора аграрного техникума пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 июля, у родственников арестованного ранее Якуба Белхороева прошли обыски. Их проводили также в здании Контрольно-счетной палаты и в аграрном техникуме.

Ранее клан Белхороевых, основателем которого является известный ингушский религиозный деятель Батал-хаджи Белхороев, упоминался в связи с убийством начальника Центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Одной из версий этого преступления была кровная месть клана за смерть правнука религиозного лидера Ибрагима Белхороева в декабре 2018 года. Якобы Ибрагим Эльджаркиев был причастен к ней. На него в январе 2019 года было совершено покушение. Окончательная расправа с неугодным полицейским произошла в ноябре 2019 года в Москве.

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По уголовному делу об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии ранее были арестованы несколько человек, в том числе бизнесмен Хасан Полонкоев. На днях появилась неподтвержденная информация о том, что помимо убийства им вменяют в вину и статью о терроризме.

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