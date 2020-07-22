Калуга, , 22:21 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша пригласил основателя SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к посещению Калуги известного американского изобретателя и предпринимателя, Владислав Шапша ответил, что многие знаменитые люди были в калужском музее космонавтики, и будет рад видеть на церемонии открытия второй очереди музея всех, кто имеет отношение к космосу, сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге Admoblkaluga.ru

«Калуга — это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска. Ждем его, приглашаем», — сказал Владислав Шапша.

К приглашению присоединилась и директор музея истории космонавтики Наталья Абакумова. Она добавила, что Илон Маск постоянно цитирует Константина Эдуардовича Циолковского и, вероятно, будет заинтересован в посещении музея его имени в Калуге.

Калужский музей истории космонавтики был открыт в 1967 году. Вторую очередь здания музея в Калуге намерены открыть к к 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина в апреле 2021 года.

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