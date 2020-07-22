Москва, , 18:15 — REGNUM Компания «Первое решение», которая производит косметику под брендом Natura Siberica, считает, что иск «Эн+ Рециклинг» является неправомерным и может привести к закрытию всех ее косметических производств и сетей магазинов. Об этом сказано в заявлении Natura Siberica.

«Мы, общество с ограниченной ответственностью «Первое решение», российский производитель косметической продукции под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica и другими, официально заявляем, что в отношении нашей компании ведутся неправомерные действия, способные привести к полной остановке нашей деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов», — сказано в заявлении компании.

Подчеркивается, что остановка производства и закрытие магазинов приведет к потере работы тысячами людей. Доступная и качественная косметика просто исчезнет с прилавков российских магазинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск дмитровского ООО «Эн+ Рециклинг» о взыскании 4,5 миллиарда рублей с московского ООО «Первое решение». При этом в рамках этого спора суд уже принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту совершать какие-либо регистрационные действия с брендами ответчика. Под арест в итоге попали 65 товарных знаков, в том числе «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, «Добрые травы».