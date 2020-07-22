Владимир, , 17:51 — REGNUM В администрации Владимирской области опровергли слова губернатора Владимира Сипягина о том, что владимирский медик повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщил телеграм-канал «ПроВладимир».

В пресс-службе администрации региона заявили, что озвученная губернатором во время прямого эфира информация не соответствует действительности, а у медицинского работника в первый раз была подтверждена пневмония, не вызванная коронавирусом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 июля Сипягин во время прямого эфира в соцсети рассказал, что один из медработников региона заразился коронавирусом второй раз за два месяца.

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