Краснодар, , 17:50 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у главы Мостовского района Краснодарского края Сергея Ласунова и двух членов его семьи.

«Я, моя супруга и ее мама с подтверждённым коронавирусом лечимся в Краснодаре. Все, кто был со мной в контакте, включая членов семьи, будут находиться на самоизоляции под наблюдением врачей 14 дней с даты последнего контакта. Карантин будет завершён по истечении этого времени и после получения отрицательного анализа на ковид», — сообщил сам Ласунов газете «Предгорье».

Он также уточнил, что все его заместители, а также главы городских и сельских поселений района находятся на самоизоляции. Пока заражение ни у кого не подтверждено.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев констатировал рост числа заразившихся в регионе. На данный момент на Кубани числится 7423 случая заражения, причём 6377 человек уже выздоровели и выписаны. 99 пациентов скончались.