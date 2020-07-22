Йошкар-Ола, , 17:50 — REGNUM В Марий Эл на трёхлетнюю девочку упал телевизор. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Уточняется, что по предварительным данным, в момент падения телевизора ребёнок находился дома с родителями. Сейчас девочка госпитализирована.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в челябинском Златоусте в местной больнице скончался восьмилетний мальчик, поступивший туда с травмой головы. По предварительным данным, 19 июня на ребёнка упал шкаф. Об этом следователям сообщили родители мальчика. Тогда же его госпитализировали. А 22 июня он скончался.

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