Москва, 22 июля 2020, 17:32 — REGNUM Московский городской суд отменил постановление о продлении ареста четырём бывшим сотрудникам полиции, проходящих по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт 22 июля корреспондент ИА REGNUM.
Суд принял решение отменить постановление о продлении ареста до 7 сентября. Бывшие сотрудники полиции останутся под стражей до 2 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемыми по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении работника СМИ проходят бывшие полицейские Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Роман Феофанов.
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