Тверь, , 17:31 — REGNUM Пациентке со стопроцентным поражением лёгких спасли жизнь врачи Тверской областной клинической больнице благодаря методике экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

У пожилой пациентки с подтверждённым заражением коронавирусом диагностировали тяжёлую форму пневмонии с полным поражением и тяжёлой дыхательной недостаточностью. Женщина 14 суток была подключена к аппарату ЭКМО, который работал вместо её сердца и легких. Сейчас пациентка уже идёт на поправку, она начала самостоятельно ходить.

Ранее пациенты, которым требовалось ЭКМО, переводились из Тверской области в федеральные учреждения Москвы или Санкт-Петербурга, теперь лечение с помощью аппарата возможно в Тверской области.

Всего в Тверской области подтверждено 4338 случаев заражения коронавирусом, выписаны 3749 заболевших, 122 человека умерли.