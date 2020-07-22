Рязань, , 17:32 — REGNUM Новое профильное объединение предприятий создано в Рязанской области. Теперь совместные проекты будут развивать предприятия, занятые в сфере информационных технологий, сообщили 22 июля в пресс-службе правительства региона.

Соглашение о создании IT-кластера подписали представители АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» и 16 руководителей предприятий, в том числе информационных технологий Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина. Все участники смогут претендовать на меры государственной поддержки.

«Создание IT-кластера и объединение усилий и ресурсов IT-компаний — долгожданный и крайне важный для региона проект. Именно в этой сфере напрямую и опосредованно закладываются условия для усиления точек экономического роста, появления так называемой «цифровой зрелости», без которой, в свою очередь, невозможно движение вперёд и успешная реализация Стратегии 2030», — сказала заместитель председателя правительства региона Светлана Горячкина.

IT-кластер стал пятым профильным объединением предприятий в Рязанской области.