Рязань, 22 июля 2020, 17:32 — REGNUM Новое профильное объединение предприятий создано в Рязанской области. Теперь совместные проекты будут развивать предприятия, занятые в сфере информационных технологий, сообщили 22 июля в пресс-службе правительства региона.
Соглашение о создании IT-кластера подписали представители АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» и 16 руководителей предприятий, в том числе информационных технологий Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина. Все участники смогут претендовать на меры государственной поддержки.
IT-кластер стал пятым профильным объединением предприятий в Рязанской области.