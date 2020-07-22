Йошкар-Ола, , 17:28 — REGNUM В настоящее время медицинские учреждения Марий Эл, которые работают с пациентами с диагнозом COVID-19, имеют в своём распоряжении 63 аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Об этом заявил замглавы минздрава региона Татьяна Королева.

Аппарат ИВЛ irkobl.ru

По её словам, недавно в рамках гуманитарной помощи в республику поступили 8 аппаратов ИВЛ производства США. Они распределены по шести больницам региона. Кроме того, в Йошкар-Олинскую городскую больницу установлен аппарат для проведения инвазивной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью.

Королева добавила, что до конца августа в республику из различных источников поступят ещё 63 аппарата ИВЛ.

В настоящее время в Марий Эл к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, 213 жителей республики нуждаются в кислородной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл с 27 июля планируется возобновить мероприятия плановой диспансеризации взрослого населения. Решение принято на основании анализа ситуации с распространением коронавируса в регионе, а также в согласовании с Роспотребнадзором.

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