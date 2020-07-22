Йошкар-Ола, , 17:10 — REGNUM В Марий Эл на фоне снижения показателя распространения коронавируса планируют постепенно переводить перепрофилированные для больных с COVID-19 госпитали на плановый режим работы. Такое поручение дал ответственным лицам глава региона Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Он отметил, что число коек по инициативе со стороны республики было доведено до 810 единиц, бывали моменты, когда они были заняты на 100%.

«Но мы должны постепенно начинать их освобождать», — считает Евстифеев.

По словам замглавы минздрава региона Татьяны Королевой, в первую очередь от инфекционных коек будет освобожден Республиканский госпиталь ветеранов войн. Сейчас из 60 коек здесь занято 31 место.

«Если останутся единичные пациенты, мы переведем их в другие лечебные учреждения, и с 3 августа планируем возобновить работу госпиталя в привычном режиме», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в течение последних 14 дней число новых выявленных за сутки заражений коронавирусом не превышает 29 случаев. В настоящее время под наблюдением остаются 988 граждан, которые контактировали с носителями коронавируса. Месяцем ранее этот показатель составлял около 1,5 тыс. человек.

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