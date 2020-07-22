Нальчик, , 17:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии перешли к третьему этапу смягчения ограничений, объявленных в связи с угрозой распространения коронавируса. Глава республики Казбек Коков 22 июля подписал указ, которым разрешается проведение массовых мероприятий на территории региона.

В документе сказано, что разрешено «проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных». При этом оговариваются специальные условия, которые должны соблюдаться: наличие у участников мероприятий средств индивидуальной защиты, а также соблюдение дистанции между гражданами не менее одного метра.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 июля на заседании оперативного штаба КБР было признано, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась, есть все предпосылки для перехода к третьему этапу снятия ограничений режима повышенной готовности. Ранее в республике была разрешена работа учреждений торговли, гостиниц, туристических объектов.

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