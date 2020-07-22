Лондон, , 16:45 — REGNUM Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в мире 22 июля уже превышает 15 миллионов, согласно подсчету агентства Reuters.

Агентство озвучивает цифру в 15 009 213 случаев COVID-19 к настоящему моменту и более 616 тысяч погибших от заболевания.

Согласно подсчету Университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент в мире выявлены 14 976 453 случая COVID-19 и 617 297 смертей от болезни.

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