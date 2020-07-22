Челябинск, , 16:35 — REGNUM В Челябинской области за счёт бюджета региона купят десять автоцистерн для подвоза воды в проблемные территории. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Решение принял глава региона Алексей Текслер. Оно было продиктовано перебоями с водоснабжением, с которыми в жаркую погоду столкнулись жители ряда населённых пунктов. Всего купят десять спецмашин ёмкостью от трёх до десяти кубометров.

«Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой», — пояснил Алексей Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне и июле жители ряда территорий столкнулись с нехваткой питьевой воды. В качестве одной из причин власти называли то, что её стали больше расходовать, например, на полив посевов, и на всех просто не хватало живительной влаги.