, 16:33 — REGNUM В Краснодарском крае возвращаются к практике еженедельного проведения заседаний регионального оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения COVID-19, об этом сообщается 22 июля в телеграм-канале губернатора Вениамина Кондратьева.

«Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также Кондратьев сообщил, что в регионе будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе подтверждено 83 случая заражения коронавирусом, на 21 июля сообщалось о 78 случаях, на 20 июля подтвердилось 70 случаев. Всего в регионе коронавирус выявлен у 7,4 тыс. человек, 99 пациентов скончались.