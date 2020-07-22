, 16:21 — REGNUM Липецкая область приступает к третьему этапу снятия ограничений, введённых для борьбы с COVID-19. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 22 июля заявил глава региона Игорь Артамонов.

В ближайшие дни возобновят свою работу все предприятия торговли и сферы услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения и детские сады.

Запланировано, что 27 июля начнут работать детские оздоровительные лагеря. Постепенно возобновится оказание плановой медицинской помощи.

При этом в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий, липчане должны носить маски в общественных местах и соблюдать безопасную дистанцию.