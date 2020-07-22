Челябинск, , 16:18 — REGNUM В Челябинске 249 кустарников и деревьев погибли из-за ненадлежащего ухода. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверка исполнения природоохранного законодательства, которую поручил провести областной прокурор Виталий Лопин, показала, что за 2019 год администрации районов заключили 17 муниципальных контрактов, оговаривающих работы по высадке кустарников и деревьев. При этом часть высаженных в Центральном, Ленинском, Советском и Калининском районах погибла. Также были вскрыты факты непринятия районными администрациями мер по понуждению работавших подрядчиков к уплате компенсаций за погибшие деревья.

Также оказалось, что некоторые подрядчики плохо поливали и содержали зелёные насаждения. Главам районов прокуроры внесли соответствующие представления. Также о проблеме проинформирована мэр Наталья Котова.