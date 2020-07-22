Калуга, , 17:52 — REGNUM В Калужской области десять выпускников школ Калуги, Обнинска и Козельска набрали по 100 баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Ещё 342 выпускника получили более 90 баллов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

В 2020 году экзамен по русскому языку был разделен на два дня. Традиционно калужские школьники показывают высокие результаты по русскому языку. Экзамен 2020 года подтвердил данную тенденцию.

Единый государственный экзамен в Калужской области сдают более пяти тысяч выпускников 2020 года и прошлых лет.

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