Париж, , 16:17 — REGNUM Игровой журналист Джейсон Шрайер 21 июля опубликовал в издании Bloomberg расследование, посвящённое нездоровой атмосфере в Ubisoft. По его словам, многие руководители компании отличались неподобающим поведением на рабочем месте и неоднократно обвинялись в харассменте.

Помимо этого, Шрайер рассказал о разработке игр серии Assassin's Creed. Изначально во многих частях франшизы главным героем должна была стать девушка-ассасин, однако в компании посчитали, что игра с женщиной-протагонистом не сможет достичь высоких показателей продаж.

Напомним, в нескольких играх серии Assassin's Creed всё же есть протагонисты женского пола. А, начиная с Odyssey, геймеры могут сами выбирать пол своего персонажа.

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