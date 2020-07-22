Нальчик, , 16:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт против сотрудников правоохранительных органов. Его планировали осуществить нейтрализованные сегодня, 22 июля, боевики.

О планах бандитов стало известно спецслужбам. Их блокировали в горно-лесистой местности в Чегемском районе. В ходе боестолкновения были ликвидированы четверо боевиков. На месте спецоперации было обнаружено оружие, в том числе автомат, карабин и два пистолета.

По месту жительства боевиков в городе Нальчике была обнаружена самодельная бомба и составляющие для изготовления СВУ. В настоящее время ведется доследственная проверка по данному факту.

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