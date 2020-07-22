Пермь, , 16:00 — REGNUM В Перми суд первой инстанции вынес решение о взыскании 2,7 млн рублей в пользу родителей и бабушки девочки, которая утонула в бассейне спорткомплекса «Олимпия», сообщает пресс-службе Индустриального райсуда города.

В пользу каждого родителя спорткомплекс должен выплатить по 1 млн рублей, в пользу бабушки — 700 тысяч. Решение суда в законную силу не вступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября в бассейне спорткомплекса «Олимпия» утонула 11-летняя девочка, которая занималась в спортивной группе под руководством тренера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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