Брянск, , 16:01 — REGNUM Памятник лесникам-партизанам появится на территории Учебно-опытного лесничества Брянской области. Это первый в России знак, который увековечит память лесников, воевавших в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального управления лесами.

На памятный знак нанесли изображение реального героя — лесника Болвинского лесничества Дмитрия Уваренкова. Его не призвали на фронт по возрасту, на оккупированной врагом территории ему разрешили беспрепятственно ходить по лесам Дятьковского и Жиздринского районов, поскольку лесник немного разговаривал по-немецки и мог сообщать односельчанам указы «новой власти». Дмитрий Иванович хорошо знал лесную местность, стал связным местного партизанского отряда. Узнав об этом, в июне 1942 года немцы зверски избили и повесили лесника. Памятник герою установлен в деревне Ольшаница Дятьковского района.

Мемориал откроют в торжественной обстановке 5 августа 2020 года, в день образования управления лесами Брянской области.