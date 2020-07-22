Монреаль, Канада, , 15:56 — REGNUM Разработчики Assassin’s Creed Valhalla показали как будет выглядеть процесс смены пола протагониста в игре. Ролик с демонстрацией этой особенности игрового процесса был опубликован 21 июля на Twitter-странице AccessTheAnimus.

https://twitter.com/AccessTheAnimus/status/1285582908598685696

В Valhalla игроки смогут менять пол главного героя в любой момент прохождения при помощи функции DNA Stream Selection. Она будет активироваться прямо из инвентаря персонажа.

Напомним, релиз Assassin’s Creed Valhalla ожидается 17 ноября 2020 года. Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Креативный директор Riot Games решил заняться изданием книг