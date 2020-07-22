Минск, , 15:53 — REGNUM На территории Белоруссии за минувшие сутки было выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом и их общее число в результате этого стало составлять 66 521. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 66 521 человек с положительным тестом на (коронавирус)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в Белоруссии от COVID-19 скончались шесть пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 513.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечился 59 061 человек и что всего за время эпидемии было проведено 1 209 400 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 21 человек.