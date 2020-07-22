Байконур, Казахстан, , 15:52 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в Байконуре пройден — наблюдается выход на плато. Об этом 22 июля заявил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вячеслав Рогожников, сообщили в пресс-службе администрации Байконура.

22 июля в городе состоялось заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Во время совещания Рогожников оценил работу медицинских работников города как добросовестную и эффективную. По его словам, прибытие из России 18 медработников позволит расширить «узкие места».

Отмечается, что в Байконуре уменьшилось количество вызовов врачей на дом, уменьшилось число больных в стационарах, а также сократилось число случаев с летальным исходом.

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