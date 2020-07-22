Москва, , 15:46 — REGNUM Эффективность первой произведенной в России вакцины от COVID-19 есть, ее безопасность подтвердили. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, министерство готовится не только к завершению клинических исследований вакцины от коронавируса, но и к выпуску ее на определенных условиях.

«Параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил, что в России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода.

Читайте подробнее: Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ