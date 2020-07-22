Вашингтон, , 15:43 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 64,5 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние сутки в США было выявлено 64 534 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число стало 3 902 135.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 1082 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 142 073

При этом отмечается, что в данный момент в США от нового заболевания вылечились 1 182 018 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на 1030 и достигло 40161.