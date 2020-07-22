Пермь, , 15:38 — REGNUM В Пермском крае стали известны результаты по ЕГЭ по русскому языку. В регионе 80 стобалльников — это вдвое больше, чем в 2019 году, сообщает 22 июля краевое министерство образования.

Средний балл по Прикамью составил 74, что на четыре балла выше прошлогоднего показателя. Треть экзаменационных работ является высокобалльными — от 81 до 100 баллов.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку выпускники сдавали в течение двух дней (6 и 7 июля). Участниками госэкзамена стали 10 642 человека.

Добавим, экзамен по информатике на 100 баллов сдали 14 выпускников; по географии — 18 ребят, по литературе — 17 ребят.