Ташкент, , 15:30 — REGNUM Более 1700 жителей Узбекистана получают лечение от COVID-19 в домашних условиях. Об этом 2 июля заявил член центрального штаба республиканской специальной комиссии Жушкин Косимов.

По его словам все пациенты находятся под наблюдением медиков. Кроме того, им предоставляются бесплатные лекарства и одноразовые маски. Больше всего таких пациентов в Ташкентской области — 637.

Отметим, по состоянию на 22 июля в Узбекистане выявили 18 324 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9666 человек, лечение получают 8658 человек. Доля тех, кто лечится на дому составляет 19,7%.