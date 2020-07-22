Абакан, , 15:30 — REGNUM Расследование уголовного дела по обвинению бывшего и. о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова в получении взятки завершено. Об это ИА REGNUM сообщили 22 июля в Следственном комитете РФ.

Новиков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между подрядной организацией и ГКУ РХ «Управление капитального строительства» был заключён госконтракт на сумму свыше 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.

В ведомстве подчеркнули, что Новиков требовал от представителя подрядной организации не менее 12 млн рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы. В частности, речь шла о победе в аукционе по заключению указанного контракта, создании комфортных условий строительства, приема работ и так далее.

17 апреля 2020 года Новиков в Абакане встретился с представителем подрядной организации и получил от него часть взятки — 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест.

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«Уголовное дело направлено для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

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