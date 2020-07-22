Орск, Оренбургская область, , 15:24 — REGNUM В Оренбургской области возбудили уголовное дало по факту обнаружения в международной посылке сильнодействующего вещества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

В Орске при получении посылки из Белоруссии задержан местный житель. Поводом для задержания стало содержимое посылки. В ней находился пузырек с сильнодействующим веществом. Документы на препарат отсутствовали.

В отношении орчанина возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.