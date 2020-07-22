Петрозаводск, , 15:29 — REGNUM Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы назначено судом руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, обвиняемому в педофилии. Об этом 22 июля сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Приговор Дмитриеву огласили в Петрозаводском городском суде в закрытом для прессы режиме. Ануфриев отметил, что судья заявил о трёх годах и шести месяцах колонии, назначенных правозащитнику.

«Если это так, то где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», — сказал адвокат.

Дмитриева обвинили в действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суде государственный обвинитель просил приговорить Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима.

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