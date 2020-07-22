Бишкек, , 15:21 — REGNUM «Другие страны в спешном порядке строили новые больницы на тысячи мест, но мы решили пойти своим путем», — заявил на брифинге премьер-министр Кубатбек Боронов, рассказывая о борьбе с коронавирусом в Киргизии.

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«Мы перепрофилировали бывшую американскую военную базу «Ганси», обустроив там стационар с 50-местным реанимационным отделением. Всего в этом стационаре 1 715 койко-мест», — сказал он.

По словам высокопоставленного чиновника, причиной тому «послужило экономическое состояние Киргизии».